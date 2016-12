POL-HL: HL_St. Jürgen / Ein Gutschein zu Weihnachten…

Lübeck (ots) – Eine ehrliche Finderin fand am 23. Dezember einen dunkelroten Briefumschlag auf dem Gehweg der Ratzeburger Allee und übergab ihn der Polizei. Einen Gutschein für eine „Fahrt nach Halle“ und einen weiteren für „mindestens einen Schrank“ eines skandinavischen Möbelhauses wollte eine Mutter ihrer Tochter zu Weihnachten schenken. Offenbar ging diese Weihnachtskarte dann jedoch verloren. Glücklicherweise wurde der rote Briefumschlag mit der weißen Schrift von der 77-jährigen Finderin aus Groß Grönau auf der Wache des 4. Polizeirevieres abgegeben, so dass die Weihnachtsüberraschung einer Mutter für ihre Tochter vielleicht doch, wenn auch verspätet, noch stattfinden kann. Wie schön, dass es noch viele ehrliche Menschen gibt. Die Verliererin der Weihnachtskarte darf ihre „Fundsache“ gern auf der Wache des 4. Polizeirevieres in der Possehlstraße 4 abholen.

Quelle: presseportal.de