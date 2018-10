Lübeck (ots) – In der Nacht vom 09. auf den 10. Oktober 2018 (Dienstag auf Mittwoch) wurde von einem verschlossenen Betriebshof in der Straße „Hinter den Kirschkaten“ ein historischer Traktor entwendet. Es handelt sich dabei um einen „Radschlepper und Geräteträger“ vom Typ RS09. Diese Fahrzeuge wurden von 1955 bis 1974 in der DDR unter dem Markennamen „Maulwurf“ hergestellt. Das entwendete Exemplar war nicht fahrbereit; es muss mit einem Transportanhänger oder einem anderen Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise zu dem Diebstahl oder zu dem Verbleib des Fahrzeugs werden bei der Polizeistation St. Jürgen (0451 – 400 770) entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de