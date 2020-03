Lübeck (ots) – In der Zeit von 07.30 Uhr bis 11.30 Uhr kontrollierten Beamte des 4. Polizeirevieres am Mittwoch (11.03.2020) Verkehrsteilnehmer in Lübeck mit Schwerpunkt auf Handy-, Gurt- und Geschwindigkeitsverstöße. Die Kontrollen wurden an drei verschiedenen Stellen (Niendorfer Hauptstraße, Mönkhofer Weg, Falkenstraße) und zu verschiedenen Zeiten durchgeführt. – Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass elf Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt (darunter ein Kind ohne Gurt und ohne Sitzerhöhung) angetroffen wurden, – des Weiteren wurden elf Handyverstöße verzeichnet. – In den Bereichen der Kontrollstellen wurden 13 Rotlichtfahrten gezählt (4 x Kfz / Pkw, 9 x Fahrradfahrer), – die Geschwindigkeitsmessgeräte zeichneten im beschriebenen Zeitraum 24 Verstöße auf. – Bei einem Fahrzeug wurden unzulässige Fahrwerksveränderungen festgestellt, – in vier weiteren Fällen wurden Parkverstöße bzw. nicht mitgeführte Fahrzeugpapiere geahndet. – Bei einem Verkehrsteilnehmer wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter BtM-Einfluss eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Alle bis hier aufgeführten Verstöße haben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Folge, die betroffenen Fahrzeugführer werden in den nächsten Tagen zusätzlich schriftlich benachrichtigt. Aufgrund einer in der Bundesrepublik nicht anerkannten Fahrerlaubnis musste gegen eine 30-jährige, ausländische Fahrzeugführerin ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet werden. Letztlich werden hier auch noch die zehn Verkehrsteilnehmer aufgeführt, die, zumeist wegen abgelaufenen Erste-Hilfe-Materials, lediglich einen Kontrollbericht ausgehändigt bekommen haben.

Quelle: presseportal.de