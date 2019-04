Lübeck (ots) – Eine Funkwagenbesatzung des 4. Polizeirevieres beabsichtigte, am Montag (08.04.2019) gegen 16.30 Uhr in der Bessemerstraße den Fahrer eines Motorrades zu kontrollieren. Der Kradfahrer gab Gas und versuchte zu entkommen. Die Verfolgungsfahrt führte über die Anschützstraße in Richtung Dorfstraße, wobei der Fahrer der Suzuki auch nicht davor zurückschreckte, streckenweise über den Gehweg zu fahren. In der Dorfstraße fanden die Beamten das abgestellte Krad und den Kradfahrer kurze Zeit später in einer Gartenparzelle wieder. Bei dem Fahrer des Krades handelte es sich um einen 22-jährigen Mann aus Hamburg. Dieser hatte in großer Eile seine Bekleidung und den Helm in einer Gartenlaube abgelegt und behauptete, nicht gefahren zu sein. Er wisse auch nicht, wer zuletzt mit dem Krad gefahren sei…. Die Ausführungen des Beschuldigten waren leicht erkennbar unwahr. Darüber hinaus stellte sich bei der Überprüfung des an der Suzuki befindlichen Kennzeichens heraus, dass dieses eigentlich zu einem Motorrad der Marke Ducati gehörte, welches sich ebenfalls auf dem Gelände der Gartenparzelle befand. Das Verhalten des 22-jährigen hat einige straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Ermittlungsverfahren zur Folge. Unter anderem wird gegen den Kradfahrer wegen Urkundenfälschung, wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen Kennzeichenmissbrauchs und wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Die Ermittlungen zum beschriebenen Sachverhalt werden auf dem 4. Polizeirevier Lübeck geführt.

Quelle: presseportal.de