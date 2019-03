Lübeck (ots) – Gegen 01.20 Uhr erhielt eine Funkwagenbesatzung des 4. Polizeirevieres am Dienstag (26.03.2019) die Mitteilung, dass eine männliche Person auf einem Grundstück in der Dorothea-Erxleben-Straße umherschleichen würde. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 47-jährigen, in Lübeck wohnhaften Mann, der keine nachvollziehbare Erklärung dafür liefern konnte, warum er sich dort aufhalten würde. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich schließlich heraus, dass gegen den 47-jährigen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Lübeck (wegen Vorstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls) vorlagen. Da der Lübecker den zur möglichen Abwendung des Haftantritts angeordneten Geldbetrag nicht zu entrichten in der Lage war, wurde er festgenommen und der JVA Lübeck zugeführt. Die Anrufer bei der Polizei waren durch ein polterndes Geräusch im Bereich des Carports wach geworden und hatten, nachdem sie die fremde Person an ihrem Auto entdeckt hatten, die Polizei informiert. Bei späterer Begutachtung des Fahrzeugs durch die Beamten stellte sich heraus, dass es durch eine umgekippte Kunststoffplatte zu einem Schaden an dem Fahrzeug gekommen war. Unter anderem wegen dieser Sachbeschädigung, aber auch wegen der von dem Beschuldigten mitgeführten Betäubungsmittel und zweier ihm nicht gehörenden Debit-Karten, wurden weitere strafrechtliche Ermittlungen gegen den 47-jährigen aufgenommen.

Quelle: presseportal.de