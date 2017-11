Lübeck (ots) – Am Dienstagmorgen (31.10.2017) kam ein VW Polo in Lübeck St. Jürgen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des Wagens wurde leicht, die Beifahrerin schwer verletzt. Gegen 07.45 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in der Blankenseer Straße in Lübeck St. Jürgen in Kenntnis gesetzt. Auf der Strecke zwischen Groß Grönau und dem Lübecker Flughafen stellten die alarmierten Beamten des 4. Polizeireviers kurz darauf einen stark beschädigten VW Polo fest, der mit der Front gegen einen Baum geprallt war. Auf der Fahrbahn lag eine verletzte Frau. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 24-jähriger Mann mit seiner gleichaltrigen Ehefrau die Blankenseer Straße in Richtung des Lübecker Flughafens. Vor einer leichten Linkskurve kam der aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg stammende Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf der Fahrbahnbankette geriet er ins Schleudern und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Bedingt durch den Zusammenstoß zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Seine Frau verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand jedoch nicht. An dem VW-Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Noch während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem jungen Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 0,38 Promille. In der Folge wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Quelle: presseportal.de