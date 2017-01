POL-HL: HL_St. Jürgen / Sachbeschädigungen durch Zerkratzen von Autos – die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Zum wiederholten Mal ist es in der Viktoriastraße in Lübeck zu einer Reihe von Sachbeschädigung durch Zerkratzen von Autos gekommen. Bei der Polizeistation Hüxtertor wurden seit dem 21. Januar 2017 elf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung erstattet, der Sachschaden an den elf zerkratzten Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt zirka 6000.- Euro. Bei der Viktoriastraße handelt es sich um eine Einbahnstraße. Betroffen von den Sachbeschädigungen sind auf beiden Fahrbahnseiten geparkte Fahrzeuge. Die Tatzeit der elf Taten kann auf den Zeitraum von Samstag, 21.01.2017, 17.00 Uhr bis Sonntag, 22.01.2017, 12.45 Uhr eingegrenzt werden. Den Ermittlern der Polizeistation Hüxtertor fehlen bisher zielführende Ermittlungsansätze. Sie erhoffen sich daher unter 0451 – 709 82 95 Hinweise von Zeugen.

Quelle: presseportal.de