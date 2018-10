Lübeck (ots) – Bei dem Versuch, vom rechten Fahrbahnrand der Moislinger Allee anzufahren, verlor die Fahrerin eines Pkw Skoda am Mittwochabend (10.10.2018) gegen 20.30 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der von einer 51-jährigen Frau aus Lübeck geführte Pkw nach dem Anfahren offenbar ungebremst in die gegenüberliegenden Büsche gefahren. Dabei wurde ein hölzerner Begrenzungspfeiler überrollt und der Pkw im Frontbereich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten des 2. Polizeirevieres Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin auf. Der Atemalkoholtest ergab um 20.50 Uhr einen vorläufigen Wert von 2,57 Promille. Die somit erforderliche Blutprobenentnahme wurde auf dem 2. Polizeirevier in der Hansestraße durchgeführt. Darüber hinaus stellte sich bei der polizeilichen Überprüfung der Fahrerin heraus, dass diese nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für den Pkw war. Somit wird seitens des 2. Polizeirevieres nicht nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die Lübeckerin ermittelt. Der Halter des Fahrzeugs wird sich dafür verantworten müssen, das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen zu haben.

Quelle: presseportal.de