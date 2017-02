POL-HL: HL_St. Lorenz / Diebstahl von Kleidungsstücken professionell vorbereitet und trotzdem erwischt

Lübeck (ots) – Am Montag, 06.02.2017, wurde eine Funkwagenbesatzung des 2. Polizeireviers Lübeck aufgrund eines Ladendiebstahls zu einem Bekleidungsgeschäft in der Fackenburger Allee entsandt. Am Einsatzort wurden die Beamten von dem Kaufhausdetektiv, zwei Angehörigen eines Sicherheitsdienstes und dem Tatverdächtigen vor der Tür des Kaufhauses erwartet. Nach erfolgter Sachverhaltsklärung stellte sich folgender Tathergang heraus: Der Tatverdächtige konnte durch die Überwachungskamera des Kaufhauses um 13.10 Uhr dabei beobachtet werden, wie er zwei Jacken in seinen Rucksack gesteckt hatte. Danach sei er an dem Kassenbereich vorbei aus dem Geschäft heraus gegangen. Vor der Tür wurde er von dem Detektiv angesprochen und es wurde die Polizei gerufen. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 36-jährigen, in Lübeck wohnhaften Mann. Bei der Durchsuchung des Rucksacks stellten die Beamten fest, dass dieser Rucksack mit einer zusätzlichen Diebestasche ausgestattet war. In dieser zusätzlichen Tasche entdeckten die Beamten schließlich auch noch einen dort angebrachten Störsender, der ein Auslösen der akustischen Alarmanlage des Geschäfts zu verhindern in der Lage war. Vonseiten des 2. Polizeireviers Lübeck wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Quelle: presseportal.de