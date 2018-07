Lübeck (ots) – Eine in der Straße „Bei der Lohmühle“ in Lübeck gelegene Spielothek wurde in den frühen Morgenstunden des 03. Juli 2018 von Einbrechern aufgesucht. Die Täter entwendeten einen Münzwechselautomaten. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge betraten mehrere Täter um 05.16 Uhr durch eine Hintertür die Räumlichkeiten der Spielothek, nachdem sie zuvor mit erheblicher Gewalt eine Tür zerstört hatten. Im Inneren des Gebäudes machten sich die Täter an einem Automaten zu schaffen, den sie schließlich zu einem bereit stehenden, weißen Lieferwagen transportierten. Mit diesem Lieferwagen entfernten die Täter sich anschließend in unbekannte Richtung. Die tatbetroffene Spielothek liegt in der auch nachts von Publikumsverkehr frequentierten Straße „Bei der Lohmühle“. Das ermittlungsführende Kommissariat 12 der Lübecker Bezirkskriminalpolizeiinspektion hält es daher für durchaus möglich, dass die Tat oder die anschließende Flucht von Zeugen beobachtet wurde. Zeugenhinweise werden an das K 12 unter 0451 – 1310 erbeten.

Quelle: presseportal.de