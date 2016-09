POL-HL: HL_St. Lorenz / Fahrzeugführer verliert nach Krankheitsfall Kontrolle über seinen Pkw

Lübeck (ots) – Am Dienstagnachmittag (27.09.2016) gegen 15.30 Uhr verlor der Fahrer eines VW Golf die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr im Bereich der Autobahnauffahrt in eine Lärmschutzwand. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der 72-jährige Fahrer eines Volkswagen Golf mit Bad Oldesloer Kennzeichen die Kieler Straße aus Richtung Buntekuh kommend in Richtung Stockelsdorf. An der Auffahrt zur Bundesautobahn A1 in Richtung Hamburg verlor der Autofahrer vermutlich wegen eines Krankheitsfalles die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr ungebremst in eine Lärmschutzwand. Der Mann wurde durch herbeigeeilte Zeugen aus seinem Fahrzeug gezogen. Kurze Zeit später eintreffende Rettungskräfte führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch und verbrachten den Mann mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik. An dem Pkw und an der Lärmschutzwand entstand ein geschätzter Gesamtschaden von zirka 35.000 Euro.

Quelle: presseportal.de