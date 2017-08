Lübeck (ots) – Der Stamm eines im Einmündungsbereich Schwartauer Allee / Elisenstraße stehenden Baumes brach am Sonntag (27.08.2017) in seinem unteren Bereich plötzlich auseinander. Dadurch stürzte der Baum auf drei zum Parken abgestellte Pkw. Den Ermittlungen der Polizei zufolge kam es um 17.05 Uhr zu dem Vorfall. Durch das Brechen des Stammes einer Trauerweide kippte der Baum zur Seite und fiel auf einen darunter befindlichen Parkplatz und auf drei dort zum Parken abgestellte Fahrzeuge (ein VW Transporter, ein Hyundai I 30 und ein Smart). Die Ursache des unerwarteten Umstürzens des Baumes ist bisher noch unbekannt. Zum Zeitpunkt des Umkippens hatte es weder geregnet noch gestürmt, die Sonne schien. Neben der Trauerweide stand noch ein zweiter, hochgewachsener Baum auf dem Grundstück, der durch die Rettungskräfte der Feuerwehr aus gefahrenabwehrenden Gründen ebenfalls gefällt werden musste. Während der Fällarbeiten mussten die beiden stadtauswärts führenden Fahrspuren und die Elisenstraße komplett gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde jeweils einspurig in beide Fahrtrichtungen über die beiden Richtungsfahrbahnen der Schwartauer Allee stadteinwärts geführt. Um 20.35 Uhr waren wieder alle Fahrspuren frei. Personen wurden durch den umkippenden Baum nicht verletzt.

Quelle: presseportal.de