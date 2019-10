Lübeck (ots) – Am späten Donnerstagabend (10.10.2019) kam es in der Schönböckener Straße in Lübeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt wurde. Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Schönböckener Straße aus Richtung Fackenburger Allee kommend in Richtung Steinrader Damm. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der Zweiradfahrer um 22.33 Uhr mit einem vor der Hausnummer 78 am rechten Straßenrand zum Parken abgestellten, weißen VW Up mit Lübecker Kennzeichen. Der 16-jährige Lübecker wurde nach Erstbehandlung vor Ort durch die Rettungskräfte in eine Lübecker Klinik transportiert. Das Kleinkraftrad soll am heutigen Tag (11.10.2019) durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Unfallort wurde durch die Funkwagenbesatzung des 2. Polizeirevieres festgestellt, dass der im Heckbereich beschädigte Lübecker VW Up auf den davor geparkten Pkw Seat Arosa aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg aufgeschoben worden war. An dem vorderen Fahrzeug wurde durch die Beamten ein Hinweiszettel hinterlassen. Die aus dem Kleinkraftrad ausgetretenen Betriebsstoffe wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr Lübeck aufgenommen. Für den Zeitraum der Reinigung der Unfallstelle musste die Schönböckener Straße für circa zehn Minuten in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zu diesem Unfall werden auf dem 2. Polizeirevier Lübeck in der Hansestraße geführt.

Quelle: presseportal.de