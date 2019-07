Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck Am gestrigen Donnerstagnachmittag (04.07.2019) kam es gegen 16.05 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Meierstraße in Lübeck zu einem Feuer. Der 59-jährige Wohnungsinhaber wurde von den Einsatzkräften in der Wohnung liegend vorgefunden. Der Mann wurde mit Brandverletzungen einer Lübecker Klinik zugeführt. Die Meierstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten zwischen Karpfenstraße und Dornestraße für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Die Löscharbeiten waren gegen 16.55 Uhr beendet, die Sperrung der Straße wurde um 17.27 Uhr aufgehoben. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck (0451-1310) übernommen.

Quelle: presseportal.de