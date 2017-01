POL-HL: HL_St. Lorenz / Randalierer beschädigen Autos und eine Haustür – die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Im Bereich Adlerstraße / Klappenstraße wurden am frühen Samstagabend (21.01.2017) zum Parken abgestellte Autos und eine Haustür beschädigt. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wurden drei männliche Jugendliche gegen 17.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie „im Vorbeigehen“ gegen mehrere Autos traten und diese dabei beschädigten. Die laut Schätzung eines Zeugen zirka 18 – 25 Jahre alten, dunkel gekleideten Täter seien zu Fuß aus Richtung Fackenburger Allee kommend von der Adlerstraße in die Klappenstraße gegangen und dann vermutlich in die Segebergstraße abgebogen. Dabei hätten die drei Jugendlichen laut lachend und grölend gegen verschiedene Autos getreten und in der Adlerstraße auch eine Wohnungstür beschädigt. Zwei der Jugendlichen hätten dem Zeugen zufolge Basecaps und Kapuzenpullis getragen, eine der Personen habe einen auffälligen „Tunnelohrring“ gehabt. Etwaige weitere Geschädigte, aber auch Zeugen dieses Vorfalls, werden gebeten, den Ermittlern des 2. Polizeirevieres in Lübeck unter 0451-1310 ihre Beobachtungen und Hinweise mitzuteilen.

Quelle: presseportal.de