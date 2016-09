POL-HL: HL_St. Lorenz /Schwarzfahrer in Linie 11

Lübeck (ots) – Am Dienstagabend (27.09.2016) wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des 3. Polizeirevieres um 21.25 Uhr wegen eines Fundhundes zur Bushaltestelle „Wesloer Brücke“ entsandt. Der Busfahrer teilte den Beamten mit, dass der Hund gegen 21.20 Uhr in der Innenstadt in den Bus gestiegen sei, sich im hinteren Teil des Busses abgelegt habe und seitdem dort liege. Der im Bus liegende, völlig friedliche Hund folgte unverzüglich der Aufforderung der Beamten, mit ihnen gemeinsam den Bus zu verlassen. Er wurde mit dem Funkstreifenwagen zum Tierheim Kücknitz gebracht und wartet nun darauf, von seiner Familie wieder nach Hause geholt zu werden. Einen Fahrschein hatte der vierbeinige Fahrgast nicht gelöst.

Quelle: presseportal.de