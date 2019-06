Lübeck (ots) – Am Dienstagnachmittag (11.06.2019) kam es im Kreuzungsbereich Hansestraße / Hansering in Lübeck zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eines der beteiligten Fahrzeuge rollte nach dem Zusammenstoß gegen ein geparktes Auto und schob dieses gegen einen Baum. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 47-jährige Fahrer eines Mazda 5 aus Lübeck den Hansering in Richtung Hansestraße. Im Kreuzungsbereich missachtete der Lübecker die Vorfahrt einer 61-jährigen Frau aus Lübeck, die die Hansestraße mit einem Nissan Micra in Richtung Moisling befuhr. Es kam um 16.45 Uhr zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach dem Zusammenstoß rollte der Nissan der Lübeckerin gegen einen auf der gegenüber liegenden Straßenseite der Hansestraße zum Parken abgestellten Volvo C30 und schob diesen gegen einen Baum. Die 61-jährige Lübeckerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik gebracht, der Fahrer des Mazda blieb unverletzt. Sowohl der Volvo als auch der Nissan waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Verkehrsunfallermittlungen werden auf dem 2. Polizeirevier geführt.

Quelle: presseportal.de