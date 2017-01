POL-HL: HL_St. Lorenz / Unfall auf der Moislinger Allee mit vier beteiligten Fahrzeugen

Lübeck (ots) – Am späten Samstagabend (28.01.2017) kam der Fahrer eines VW Passat nach rechts von der Fahrbahn ab und schob drei dort parkende Fahrzeuge zusammen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 31-jähriger Mann aus Lübeck mit einem VW Passat die Moislinger Allee in Richtung Lachswehrallee. Gegen 21.35 Uhr geriet der Pkw aus bisher nicht bekannten Gründen auf Höhe Hausnummer 55 nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem Seat Altea, schob diesen auf einen 5er BMW und diesen auf einen weiteren 5er BMW. Alle beteiligten Fahrzeuge hatten Lübecker Kennzeichen. Der 31-jährige Unfallfahrer versuchte zunächst, sich unerkannt zu entfernen – den VW Passat ließ er mit zwei offenen Türen (Fahrerseite) am Unfallort zurück. Ein aufmerksamer Zeuge war dem Flüchtigen jedoch bis zum Eintreffen der Polizei gefolgt, so dass dieser im Bereich Stralsunder Straße, hinter Mülltonnen versteckt, festgenommen werden konnte. Ein Atemalkoholtest bei dem 31-jährigen ergab einen vorläufigen Wert von 1,49 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe fällig. Die Moislinger Allee musste im Bereich der Unfallstelle für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge in beide Richtungen zwischen dem Hansering und dem Töpferweg bis zirka 22.45 Uhr vollständig gesperrt werden. Der VW Passat und der Seat Altea waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Überprüfung der Personalien des Beschuldigten stellte sich heraus, dass gegen diesen ein offener Haftbefehl (800,- Euro bzw. 80 Tage) vorlag. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-jährige daher der JVA Lübeck zugeführt.

Quelle: presseportal.de