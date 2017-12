Lübeck (ots) – Ein verdächtiger Gegenstand im öffentlich zugänglichen Bereich einer Bank in der Fackenburger Allee in Lübeck sorgte am Freitagvormittag (01.12.2017) für eine kurzfristige Räumung der Filiale. Gegen 09.50 Uhr wurde der Polizei durch eine Mitarbeiterin der Bank mitgeteilt, dass sich in dem beschriebenen Bereich ein metallischer Gegenstand befindet, aus dem verschiedenen Kabel herausschauen. Beamte des 2. Polizeirevieres Lübeck entschieden, die „SB-Zone“ der Filiale zu räumen und diese inclusive eines angemessenen Sicherheitsbereiches vor der Bank für den Publikumsverkehr zu sperren. Ein Foto des Gegenstands wurde an die Experten des Kampfmittelräumdienstes geschickt. Eine Auswertung der Videoaufzeichnung der zurückliegenden Nacht führte zu der Erkenntnis, dass ein Obdachloser, der dort der in „SB-Zone“ genächtigt hatte, einen Teil seiner Habseligkeiten dort zurückgelassen oder vergessen hatte. Gleichzeitig mit dieser Information erhielten die eingesetzten Beamten vom Kampfmittelräumdienst die Rückmeldung, dass es sich bei dem Gegenstand auf dem Foto um Elektroschrott handelt, von dem keine Gefahr ausgehen dürfte. Die Sperrungen der Polizei konnten um 10.45 Uhr aufgehoben werden.

Quelle: presseportal.de