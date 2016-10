POL-HL: HL_St. Lorenz / Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Lübeck (ots) – Auf der Schwartauer Allee kam es am Dienstagvormittag (25.10.2016) zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Leichtverletzte wurden in eine Klinik gebracht. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge beabsichtigte der Fahrer eines VW Golf mit Lübecker Kennzeichen, vom Gelände eines Supermarktes in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah der Mann zwei von links kommende Fahrzeuge, einen VW Sharan und einen BMW, beide ebenfalls mit Lübecker Kennzeichen. Gegen 08.15 Uhr stieß der VW Golf auf der Fahrbahn zunächst mit dem VW Sharan und dann mit dem BMW zusammen. Sowohl der 80-jährige Fahrer des VW Golf als auch der 56-jährige Fahrer des BMW wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik verbracht, die 27-jährige Fahrerin des VW Sharan blieb unverletzt. Der VW Golf und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt.

Quelle: presseportal.de