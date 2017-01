POL-HL: HL_St. Lorenz / Wachmann beobachtet Körperverletzung – Polizei sucht Zeugen und das Opfer

Lübeck (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07. auf 08.01.2017) kam es gegen 01.00 Uhr im Bereich der ARAL-Tankstelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nachdem einer der Männer nach einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden stürzte, wurde er dort von der anderen Person mit Fußtritten traktiert. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes informierte die Polizei und folgte dem flüchtigen Täter, der als zirka 180 cm groß, schlank, mit südländischem Erscheinungsbild und auffällig dünnen Beinen beschrieben wurde. Bekleidet war der Flüchtige mit einem grauen Kapuzenshirt, einer hellen Hose und einer Schirmmütze. Der Wachmann verlor den Flüchtigen leider in der Adlerstraße aus den Augen, eine Absuche der umliegenden Straßen durch zwei Funkwagenbesatzungen der Polizei verlief ebenfalls ohne Erfolg. Auch das Opfer der Schlägerei (zirka 175 cm, bekleidet mit einem grünen Parka, unterwegs mit einem Fahrrad) hatte sich vom Ort des Geschehens abgesetzt und stand den Polizeibeamten zur Klärung des Sachverhalts daher nicht mehr zur Verfügung. Vonseiten des 2. Polizeirevieres wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittler bitten daher um Mitteilung, wenn jemand etwas zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen kann. Zeugen bzw. der Geschädigte der Körperverletzung werden gebeten, sich unter 0451-1310 mit dem 2. Polizeirevier in Lübeck oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de