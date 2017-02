POL-HL: HL_St. Lorenz / Zwei Tatverdächtige nach Raubüberfall festgenommen

Lübeck (ots) – Zwei männliche Personen drangen am Freitag, 03.02.2017, gegen 16.05 Uhr, in eine Wohnung in der Moislinger Allee ein und forderten Geld. Als sie kein Geld bekamen, schlugen sie die 46-jährige Wohnungsmieterin mit einem Gegenstand nieder, raubten mehrere Handys und eine EC-Karte. Danach flüchteten sie mit einem Fahrzeug. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurden die beiden 52 und 54 Jahre alten Tatverdächtigen um 16.17 Uhr von Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck in der Schönböckener Straße gestellt und vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurden die beiden Männer einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Tatverdächtige Haftbefehl; die Männer wurden der JVA Lübeck zugeführt. Das Raubgut aus der Wohnung wurde bei der Festnahme der Männer aufgefunden und sichergestellt. Die 46-jährige Geschädigte wurde mit Verdacht auf eine Schulterfraktur in eine Lübecker Klinik eingeliefert.

Quelle: presseportal.de