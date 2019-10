Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck Seit August dieses Jahres waren in der Innenstadt von Lübeck mehrere Diebstahls- und Raubdelikte zu verzeichnen, bei denen ein männlicher Täter den Opfern – vorwiegend lebensälteren Frauen – vom Fahrrad aus die Handtasche entriss. Bezüglich einer Tat vom 7. Oktober 2019 konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Lübeck Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 32-jährigen Mann aus Lübeck erlassen. Dieser wurde am Sonntag, dem 13.10.2019, von Beamten des 1. Polizeirevieres festgenommen und am Montag, dem 14.10.2019, dem Haftrichter vorgeführt. Der Vollzug der Untersuchungshaft wurde angeordnet und der Beschuldigte noch am gleichen Tag der Justizvollzugsanstalt in Lübeck zugeführt. Ob die Ermittlungen zu den weiteren Taten ebenfalls einen Tatverdacht gegen den Mann ergeben, bleibt abzuwarten. Sie werden beim Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt. Nachfragen zu dieser Medieninformation sind zu richten an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft.

Quelle: presseportal.de