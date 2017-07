POL-HL: HL_Stockelsdorf / Fußgängerin auf der L230 in Stockelsdorf bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lübeck (ots) – Am Montag, den 10.07.2017, ereignete sich in Stockelsdorf ein Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 55-jährige Frau von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Lübecker mit seinem Ford Ka die Ahrensböker Straße in Richtung Lübeck. Nach ersten Erkenntnissen übersah er an einer Fußgängerbedarfsampel die Lübeckerin, die die Fahrbahn zu Fuß überquerte. Trotz eingeleiteten Bremsvorganges konnte der Fahrer des PKW einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Fußgängerin wurde von dem Ford erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Lübecker Krankenhaus gebracht werden. Es bestand keine Lebensgefahr. Der 19-jährige Fahrer sowie seine drei weiteren Insassen blieben unverletzt. An dem PKW entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 2.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizeistation Stockelsdorf. Vanessa von Hahn

Quelle: presseportal.de