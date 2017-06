POL-HL: HL_Travemünde / Graffitiserie aufgeklärt

Lübeck (ots) – Nach umfangreichen Ermittlungen mit entsprechenden Durchsuchungsmaßnahmen ist es der Travemünder Polizei gelungen, eine Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti aufzuklären. Über Monate wurden in Travemünde Fassaden, Bushaltestellen, Verteilerkästen, Autos und Werbetafeln besprüht. Fünf Travemünder Jugendlichen konnten diese Taten mittlerweile nachgewiesen werden. Die Jugendlichen sind nunmehr geständig und haben alle Taten zugegeben. Der Ermittlungserfolg ist in erster Linie einer aufmerksamen Passantin zu verdanken. Die Frau hatte die Jugendlichen beim Sprühen am Skandinavienkai beobachtet und dieses der Polizei gemeldet. Die Halbwüchsigen wünschten der Frau noch im Vorbeigehen „einen schönen Abend“ und setzten ihre Sprühtätigkeit unbeirrt fort.

Quelle: presseportal.de