Lübeck (ots) – Um 17.05 Uhr wurde der Polizei am Sonntagabend (30.12.2018) mitgeteilt, dass sich in Lübeck Travemünde, Priwall, eine Person im Wasser befinden würde. Bei Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung aus Travemünde war die 53-jährige Frau bereits an Land. Sie war durch geistesgegenwärtige Zeugen mittels Rettungsstange und Rettungsring aus dem Wasser gezogen und in eine Wolldecke gehüllt worden. Offenbar infolge Unachtsamkeit war die Frau in unmittelbarer Nähe des Fähranlegers bei der dortigen Seniorenresidenz ins Wasser gestürzt. Nach Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens und einer Notärztin wurde die Dame einem Lübecker Krankenhaus zugeführt.

Quelle: presseportal.de