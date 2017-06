POL-HL: HL/Buntekuh Lübeckerin vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots) – Seit Donnerstag, 22.06.2017, 07:00 Uhr, wird die 77-jährige Wiebke Tobinski aus Lübeck vermisst. Zuletzt wurde sie am Morgen des 21.06.2017 (Mittwoch) an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Buntekuh gesehen. Es muss vermutet werden, dass Frau Tobinski ärztliche Hilfe benötigt. Frau Tobinski ist 170 cm groß und schlank. Sie hat graues, kurzes Haar und trägt eine Brille. Sollten Sie Frau Tobinski nach dem 21.06.2017, 07:00 Uhr gesehen haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizei über Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung. Hinweis: Foto der Polizeidirektion Lübeck, mit der Bitte um Veröffentlichung freigegeben.

Quelle: presseportal.de