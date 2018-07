Lübeck (ots) – Gegen 07.00 Uhr vernahm ein 66-jähriger Lübecker aus dem Arbeitszimmer seiner Wohnung in der Lübecker Kantstraße das Geräusch von zwei Explosionen. Als der Mann sich in das Zimmer begab, um nach dem Rechten zu schauen, stellte er fest, dass sein Notebook brannte und qualmte. Der Mann zog die Tür seines Arbeitszimmers zu, rief die Feuerwehr und begab sich gemeinsam mit seiner Frau auf den Hausflur. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass eine im 4. Stock des Treppenhauses befindliche Zwischentür sich „von unten nach oben“ nur mit einem Schlüssel öffnen ließ. Die Einsatzkräfte mussten auf ihrem Weg zum 6. OG daher eine Scheibe zerstören, um die Tür entriegeln zu können. Im Arbeitszimmer des Anrufers angekommen konnten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr feststellen, dass der Akku eines Notebooks offenbar explodiert war. Die Akkuaufnahme war leer, und der Schreibtisch und die Unterseite des Notebooks waren leicht bzw. erheblich beschädigt. Zu einem offenen Feuer war es glücklicherweise nicht gekommen, so dass in der Wohnung kein Löschwasser eingesetzt werden musste. Für die Dauer des Einsatzes wurden die Zufahrten der Kantstraße von zirka 07.05 bis zirka 08.00 Uhr gesperrt.

Quelle: presseportal.de