Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information Der 17-jährige Beschuldigte wurde am gestrigen Montagnachmittag (11.12.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Quelle: presseportal.de