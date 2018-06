Lübeck (ots) – Am Mittwochvormittag (06.06.2018), kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Norden miteinander. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren gegen 09.15 Uhr zwei PKW zeitgleich auf der BAB 1 in Richtung Norden. Kurz vor dem Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Lübeck-Zentrum kam es zum Unfall. Vor dem Ende der dritten Fahrspur beabsichtigte ein 48-jähriger Lübecker mit seinem Peugeot von dieser auf die zweite Spur zu wechseln. Offenbar zeitgleich beabsichtigte eine 25-jährige Fahrerin eines Suzukis von der ersten auf die zweite Spur zu wechseln. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, gerieten ins Schleudern und kamen nach links von der Fahrbahn ab. Die junge Frau erlitt einen Schock und wurde durch eine RTW-Besatzung behandelt und anschließend in ein Lübecker Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Die PKW mussten von zwei Abschleppern von der Unfallstelle geborgen werden. Des Weiteren entstand auf einer Länge von insgesamt 36 Metern Schaden an der Leitplanke in Höhe von ca. 3300,- Euro. Für ca. eine Stunde standen die drei Fahrspuren nicht durchgängig zur Verfügung. Es kam zu einem leichten Rückstau. Ann-Christin Schreiber

Quelle: presseportal.de