POL-HL: Lübeck, Kücknitz (Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer)/ 4 Heidschnucken nach Hundehatz verendet

Lübeck (ots) – Am Sonntag (08.01.2017) meldete eine Spaziergängerin vier Tote Heidschnucken in einem Gehege im Naturschutzgebiet Dummersdorfer Ufer. Desweiteren wurden dort noch drei völlig erschöpfte Heidschnucken gesichtet. Die Polizei ermittelt. Es ist davon auszugehen, dass offensichtlich ein freilaufender Hund in das mit einem Elektrozaun gesicherte Gehege gelangte und dort einige der dort befindlichen knapp 650 Tiere solange hetzte, bis vier davon vor Erschöpfung verendeten. Da lediglich eines der toten Tiere äußere Verletzungen aufweist, wird nach dem jetzigen Stand der polizeilichen Ermittlungen von einem nicht ausreichend beaufsichtigten Hund ausgegangen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 400 Euro. Abschließend wird auch noch einmal darauf hingewiesen, dass Hunde in Naturschutzgebieten nicht frei laufen dürfen. Die Beamten der Polizeistation Kücknitz ermitteln wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0451 1310 zu melden.

Quelle: presseportal.de