Lübeck (ots) – Am Donnerstagnachmittag ( 05. Oktober 2017 ) in der Zeit von ca. 14.00 Uhr – 15.30 Uhr zählte die Regionalleitstelle der Polizeidirektion Lübeck mehrere hundert sturmbedingte Einsätze. Zum überwiegenden Teil handelte es sich hierbei um entwurzelte Bäume und umgeworfene Bauzäune. Hinzu kam, dass durch Starkregen teilweise Fahrbahnen überflutet wurden. Im Rahmen der Aufräumarbeiten mussten teilweise Straße und Wege kurzfristig gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr musste zeitweise eingestellt werden. Die Arbeiten werden vermutlich bis in die Nacht hinein andauern. Nach aktuellem Kenntnisstand sind mehrere Personen durch die Auswirkungen des Sturmtiefs verletzt worden. Zu Art und Schwere der Verletzungen, sowie zur Höhe der entstandenen Sachschäden, können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Quelle: presseportal.de