Lübeck (ots) – Im März und April dieses Jahres kam es in Lübeck St. Gertrud zu insgesamt drei Diebstählen von SUVs der Marke Toyota. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Am vorigen Dienstag (24.04.2018) wurde in der Zeit von 00:00 bis 06:00 Uhr von einem Privatgrundstück im Soldatenweg ein grauer Toyota RAV4 entwendet. Die Geschädigte, eine 64jährige Lübeckerin, erstattete daraufhin Anzeige beim 3. Polizeirevier. Zuvor war es im Bereich des 3. Polizeireviers bereits zu zwei ähnlich gelagerten Diebstählen dieser Geländewagen gekommen. In der Zeit zwischen Samstag, dem 14.04.2018 20:00 Uhr, und Montag, dem 16.04.2018 04:30 Uhr, wurde ebenfalls im Soldatenweg ein brauner RAV4 von einem privaten Stellplatz entwendet. Am Donnerstag, dem 15.03.2018, kam es auf dem Gelände eines Toyota-Autohauses in der Kantstraße in der Zeit von 21:28 bis 21:37 Uhr zur ersten bekannten Tat. Auch hier ist ein Toyota RAV4 (hier die Farbe Dunkelbraun) das Tatobjekt gewesen. Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, sich unter 0451/131-0 zu melden.

Quelle: presseportal.de