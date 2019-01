Lübeck (ots) – Am Montag den 07.01.2019, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Hansestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Beide Beteiligte wurden verletzt. Die Fußgängerin erlitt schwere Kopfverletzungen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen stand die 73-jährige Fußgängerin an der Ampel in Höhe des ZOB und beabsichtigte die Hansestraße zu überqueren. Bei Grünlicht betrat die Lübeckerin die Fahrbahn. Noch bei Überquerung des ersten Fahrstreifens kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in Richtung Lindenplatz fahrenden Fahrradfahrer. Beide Beteiligte stürzten und zogen sich Verletzungen am Kopf zu. Die Unfallbeteiligten wurden in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Die seitens der 73-jährigen erlittenen Verletzungen sollen als lebensbedrohlich einzustufen sein. Der 35-jährige, ebenfalls aus Lübeck stammende, Radfahrer hatte vermutlich das für ihn geltende Rotlicht der Ampel missachtet. Die Ermittlungen zu dem Unfall hat das 2. Polizeirevier aufgenommen.

Quelle: presseportal.de