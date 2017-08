Lübeck (ots) – Über das Wochenende fielen der Polizei in Lübeck und Ostholstein leider einige Autofahrerinnen und Autofahrer aufgrund ihrer Alkoholisierung auf. Allen wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine blieben auf den Polizeiwachen. Die Fälle im Einzelnen: Am Freitag (25.08.) kontrollierten Beamte des Polizeireviers Neustadt kurz vor 23.00 Uhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Grömitz auf der Bundesstraße 501. Der auffällige Atemalkoholgeruch führte zu einem freiwilligen Test, welcher als vorläufigen Wert 1,38 Promille ergab. Am Samstagmorgen (26.08.) wurde von Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck kurz vor 6.00 Uhr ein Renault Megane in der Fackenburger Allee kontrolliert. Der 40-jährige Lübecker war offensichtlich alkoholisiert und hier ergab der Test einen Wert von 2,05 Promille. Am Samstagabend (26.08.) führte eine Kontrolle von Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz im Bereich der Südstrandpromenade auf Fehmarn einer Trunkenheit im Straßenverkehr. Kurz vor 20.00 Uhr ergab ein Test bei einem 19-jährigen aus dem Herzogtum Lauenburg ein Ergebnis von 1,40 Promille. Zeugen war aufgefallen, dass der junge Mann mit seinem VW Golf auf einen Parkplatz gefahren war. Nachdem dieser den Wagen abgestellt hatte, fiel er offenbar aufgrund seiner Trunkenheit auf dem Platz um und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Kurz vor 23.00 Uhr kam es zu einem Unfall in Timmendorfer Strand auf der B 76. Offensichtlich war ein sogenannten Sekundenschlaf sowie die Alkoholisierung bei einem 51-jährigen Ford-Fahrer aus Timmendorfer Strand der Grund, dass dieser auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Golf zusammenstieß. Ein Test bei dem Ford-Fahrer ergab 1,94 Promille. Die 23-jährige Fahrerin des VW Golf und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Eine Sofortversorgung war nicht notwendig. Der Sachschaden ist erheblich. Er wird von den Beamten der Polizeistation Timmendorfer Strand auf über 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Die örtliche Feuerwehr kümmerte sich um die aufgelaufenen Betriebsstoffe. Und nun der Sonntag….. Polizeibeamte des 2. Reviers Lübeck kontrollierten einen 60-jährigen kurz nach Mitternacht in der Ziegelstraße. Hier ergab der freiwillige Test des Lübeckers einen Wert von 1,67 Promille. Ebenfalls kurz nach Mitternacht wurde ein über Notruf gemeldet, dass auf der A 20 in Richtung Lübeck ein Fahrzeug in sogenannten Schlangenlinien fuhr. Der gemeldete Wagen wurde von Beamten des 4. Polizeireviers Lübeck in der Straße Petershof kontrolliert. Der Fahrer war allein im Fahrzeug und schlief offensichtlich. Allerdings waren Motorhaube, Bremsscheiben und Auspuff stark erhitzt. Der 41-jährige aus Niedersachsen machte freiwillig den Alkoholtest. Es wurde ein vorläufiger Wert von 2,51 Promille angezeigt. Und am Sonntagnachmittag fiel ein 53-jähriger Lübecker Beamten des 3. Reviers gegen 14.20 Uhr in der Travemünder Allee auf. Der Fahrer eines Opels pustete bei einem freiwilligen Test ein Ergebnis von 1,24 Promille. Der Wagen musste stehen bleiben, da der Beifahrer ebenfalls deutlich alkoholisiert war und somit nicht als Ersatzfahrer zu diesem Zeitpunkt geeignet war.

Quelle: presseportal.de