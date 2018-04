Lübeck (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (18.04.2018) wurden in Neustadt in Holstein von einem Werftgelände insgesamt sieben Außenbordmotoren entwendet. Hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Insgesamt wurden aus der Werfthalle in der Straße „An der Wiek“ sechs Motoren von dort untergestellten Booten fachgerecht demontiert. Zusätzlich wurden Zubehörteile mit entwendet. An einem weiteren Boot, welches außerhalb der Werfthalle auf dem Gelände gestanden hatte, wurden der Motor und der dazugehörige Drehzahlmesser entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls in mehreren Fällen. Die Beamten des Polizeireviers Neustadt empfehlen den Bootseignern in diesem Zusammenhang, die Motoren besonders zu sichern und diese zu kennzeichnen. Außerdem sei es ratsam, Fotos von den Motoren zu fertigen und die Motornummer zu notieren. Seien Sie wachsam und sprechen Sie Ihnen unbekannte Personen an. Halten sie gegebenenfalls Rücksprache mit dem Werftleiter, ob bestimmte Personen sich rechtmäßig auf dem Gelände aufhalten. In jedem Fall melden Sie verdächtige Beobachtungen der Polizei. Wer schon jetzt Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 04561-6150 zu melden.

Quelle: presseportal.de