POL-HL: OD-Bad Oldesloe-Birkenkamp / Brennender Pkw in Bad Oldesloe

Lübeck (ots) – Am heutigen Freitag (17.03.) wurden Feuerwehr und Polizei in Bad Oldesloe eingesetzt. Ein Zeuge hatte im Birkenkamp Brandgeruch und Feuerschein kurz vor 03.00 Uhr wahrgenommen. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden einen Pkw Peugeot vor, welcher bereits in großer Ausdehnung brannte. Das Feuer wurde gelöscht und seitens der Polizei wurde der Wagen für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Es könnte sich hier um eine politisch motivierte Tat handeln – die Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft Lübeck und das Staatsschutzkommissariat bei der Bezirkskriminalinspektion Lübeck. Weiteres kann zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht bekannt gegeben werden. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0451-1310 erbeten. Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Lübeck. Text:PD Lübeck, ÖA

Quelle: presseportal.de