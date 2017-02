POL-HL: OD-Stormarn-Glinde / 90-jährige Vermisste wieder da – Polizei bedankt sich für die Mithilfe

Lübeck (ots) – Am gestrigen Freitagabend (10.02.) wurden neben den polizeilichen Such- und Ermittlungsmaßnahmen die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach einer 90-jährigen Frau aus Glinde gebeten. Nach der Veröffentlichung der Suchmeldung erhielten die Beamten in Glinde aus der Nachbarschaft den entscheidenden Hinweis. Die ältere Dame war am vergangenen Mittwoch gestürzt und in ein Hamburger Krankenhaus gebracht, welches nicht abgefragt wurde. Wir bedanken uns für die Unterstützung.

Quelle: presseportal.de