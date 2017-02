POL-HL: OD-Stormarn-Glinde/ 90-jährige in Glinde vermisst- Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Lübeck (ots) – Vermisst wird die 90-jährige Edeltraut v. R.aus Glinde. Sie ist zuletzt am Mittwochmorgen (08.02.) in 21509 Glinde angetroffen worden und gilt seitdem als vermisst. Sie ist 176 cm groß, schlank und hat hochgesteckte, schwarze Haare. Vermutlich trägt sie einen dunklen Rock und eventuell ein Kopftuch. Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Nachdem am heutigen Tage die Kriminalpolizei in Reinbek von Angehörigen informiert wurde und die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen nicht zum Auffinden der Frau führten wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Hinweise bitte an die Polizeistation Glinde unter Rufnummer 040-7109030, den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle. Die Polizei bittet insbesondere um zeitnahe Verbreitung in den terrestrischen Medien Foto: freigegeben, Zustimmung Angehörige liegt vor

Quelle: presseportal.de