POL-HL: OH-A 1-Lensahn / So nicht!!

Lübeck (ots) – Eine Streifenwagenbesetzung des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz wollte am gestrigen Dienstag (14.03.) einen Audi A6 auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Norden fahrend kontrollieren. Dazu fuhren Audi und Funkwagen gegen 18.15 Uhr die Abfahrt Lensahn herunter. Hier gab der Fahrer allerdings Gas und fuhr statt auf den dortigen Parkplatz mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortschaft Lensahn. Aufgrund der dichten Verkehrslage musste er dann aber seine Geschwindigkeit drosseln und konnte gestoppt werden. Der 30-jährige Fahrer aus Neustadt hatte keinen Führerschein. Dieser war ihm mit einer Sperrfrist bis April 2017 entzogen. Nun muss er sich für sein Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Sperrfrist dürfte verlängert werden.

Quelle: presseportal.de