Lübeck (ots) – Eine junge Autofahrerin aus dem Kreis Segeberg hatte am gestrigen Donnerstagnachmittag (02.05.) Glück, als sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte und nahezu unverletzt aus dem Wagen ausstiegen konnte. Offenbar hatte die 19-jährige Fahrerin gegen 16:40 Uhr die Kontrolle über ihren VW Golf verloren, als sie bei Regen nach links von der Fahrbahn in einer Kurve der Dorfchaussee abkam. Ein Baum stoppte ihre Fahrt und die Frau wurde nur leicht verletzt, so dass sie nicht in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sie wurde vor Ort versorgt. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt und stellt einen Totalschaden dar. Während der Bergung kam es zu einer kurzfristigen Sperrung der Straße.

Quelle: presseportal.de