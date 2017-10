Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information: Am vergangenen Samstag (14.10.) entwendeten offenbar drei Männer Lebensmittel und Alkohol im Wert von ca. 1740 Euro. Das Trio flüchtete mit einem Wagen. Sie konnten im Verlauf der Bundesstraße 432, in Höhe der Abzweigung Gleschendorf, angehalten werden. Es gelang zwei Tatverdächtige zu stellen und vorläufig festzunehmen. Ein Beteiligter konnte zu Fuß flüchten. Gegen 13.00 Uhr gelang es drei Männern in Ahrensbök in einem Lebensmittel-Discounter, ohne zu bezahlen das Geschäft zu verlassen. Sie luden die Waren in den Kofferraum eines Daimler Benz mit Hamburger Kennzeichen und fuhren in Richtung Bundesstraße 432 weg. Mit Mitarbeiter des Geschäftes sprach das Trio noch an. Er wurde von einem Tatverdächtigen weggeschubst, so dass der Einzelhandelskaufmann von weiteren Aktivitäten Abstand nahm. Allerdings machte er Handyfotos von dem Fluchtfahrzeug und den Insassen. Dieses half den Beamten, die mit sechs Streifenwagen die Fahndung aufnahmen. Eine Funkstreifenbesatzung der Diensthundestaffel mit dem Riesenschnauzer „Bele“ an Bord konnte das flüchtige Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen im Bereich der Bundesstraße 432/Abfahrt nach Gleschendorf anhalten. Zwei tatverdächtige Männer (38/39) aus Hamburg konnten vorläufig festgenommen werden. Einem Dritten gelang zu Fuß die Flucht über ein eingezäuntes Gewerbegrundstück. Die weitere Fahndung verlief hier ohne Erfolg. Beide Männer, die über einen festen Wohnsitz in Hamburg verfügen, wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Lübecker Staatsanwaltschaft entlassen. Die sichergestellten Lebensmittel und Alkoholika wurden an den Diskounter zurückgegeben. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck. Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Quelle: presseportal.de