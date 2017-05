POL-HL: OH-Ahrensbök-L 184-Höhe Dakendorfer Kreuz / Polizei fahndet nach entwendetem Leichtkraftrad

Lübeck (ots) – Witterungsbedingt hatte die Eigentümerin am Ostermontag (17.04.) gegen 21.00 Uhr ihr Krad an der Landesstraße 184 an einem Baum im Bereich des Dakendorfer Kreuzes gesichert abgestellt. Das Fahrzeug der Marke KTM konnte gut von der Straße aus gesehen werden. Dennoch musste sie am Folgetag (18.04.) den Diebstahl feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04521-8010. Bei dem entwendeten Leichtkraftrad handelt es sich um eines des Herstellers KTM, Typ IS Duke, in der Farbe Orange. Das Krad hat ein Saisonkennzeichen von März bis Oktober, OH-ER 4.

Quelle: presseportal.de