POL-HL: OH-Ahrensbök / Schwerer Raub auf eine Tischlerei

Lübeck (ots) – Am Montag (30.01.17) kam es in Ahrensbök zu einem schweren Raub. Personen wurden nicht verletzt. Der Tatverdächtige floh mit einer sehr geringen Menge Bargeld. Kurz vor 10.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann in eine Tischlerwerkstatt in der Plöner Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er nach ersten Erkenntnissen von einem zu der Zeit allein in der Werkstatt befindlichen Mitarbeiter mit wenigen Worten Bargeld. Der Geschädigte blieb unverletzt, nachdem sich der Unbekannte mit wenig Geld vom Tatort zur Fuß absetzte. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Ermittler suchen nach einem etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen schlanken Mann, der auf 25 bis 30 Jahre geschätzt wird und einen Dreitagebart trug. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke mit silberner einreihiger Knopfleiste und einer dunklen Strickmütze bekleidet. Hinweise erbittet sich die Kriminalpolizeistelle Eutin unter der Rufnummer 04521-8010.

Quelle: presseportal.de