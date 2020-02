Hamburger SV: Pyro-Test kommt bei HSV-Fans gut an Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport. 18.12 Uhr: Das war es für heute! Wir verabschieden uns und wünsc

Problemwolf "GW924m" stirbt nach Autounfall in Niedersachsen Der in Schleswig-Holstein zum Abschuss freigegebene Problemwolf "GW924m" ist tot. Monatelang waren Jäger im Norden auf der Pirsch nach dem Tier. Sein Ende kam bereits im Januar in einem Wald bei Gifhorn. Dorthin hatte sich der Problemwolf geschleppt, nachdem er nach am 6. Januar auf einer Straße bei

Verdi startet am Montag Urabstimmung über Streik am UKSH Die Gewerkschaft Verdi hat den Beginn der Urabstimmung über einen Streik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) auf Montag verschoben. Ursprünglich sollte es an diesem Donnerstag losgehen. Es seien noch organisatorische Themen zu klären gewesen, teilte Verdi-Nord-Sprecher Frank Schischefs

Reitturnier in Neumünster mit Rekordzahlen Das Reit- und Springturnier in den Holstenhallen in Neumünster ist auf Wachstumskurs. Erstmals übersteigt der Etat bei der 70. Auflage die Millionen-Grenze (1 050 000 Euro). Bei den Prüfungen vom Donnerstag bis Sonntag gibt es 305 000 Euro zu gewinnen. Hauptgrund für den Anstieg ist die erstmalige E

Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich für den Wiederaufbau der unter Nazi-Herrschaft zerstörten Bornplatzsynagoge ausgesprochen. Ein fraktionsübergreifender Antrag zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie wurde am Mittwoch einstimmig angenommen. "Wir wollen dazu beitragen, dass es wieder eine neue S

Prüfung verlangt: Umweltorganisation BUND will Mobilfunkstandard 5G stoppen Hamburg (dpa) - Die Umweltorganisation BUND fordert in Hamburg einen Ausbaustopp für das neueste Mobilfunknetz 5G. Ohne eine Prüfung der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit dürfe die Infrastruktur nicht ausgebaut werden, sagte Landesgeschäftsführer Manfred Braasch in Hamburg. Zudem werde das Mobi

Bahn: 4650 Einstellungen im Norden geplant Die Deutsche Bahn will im Norden rund 4650 Mitarbeiter einstellen. Allein 800 Fahrweginstandhalter, 460 Fahrdienstleiter und 330 Lokführer werden benötigt, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Bahn hervorgeht. Derzeit sind in Hamburg 9531 Mitarbeiter beschäftigt, in Schleswig-Ho

Hamburg – "Fuck Climate Change": Wie Kondome gegen den Klimawandel helfen "Fuck Climate Change": Mit diesem Slogan will das Start-up aus Hamburg Kondome für Klimabewusste verkaufen. Für jedes Kondom pflanzt die Firma Releaf einen Baum – und hat einen ambitionierten Plan. Das junge Hamburger Unternehmen Releaf verfolgt ein klares Ziel im Kampf gegen den Klimawandel. Das

Schuldenreport sieht besonders hohes Armutsrisiko für Frauen Frauen haben ein erhöhtes Risiko, sich zu überschulden. Das bestätigt der aktuelle Schuldenreport der Koordinierungsstelle Schuldnerberatung, die unter dem Dach des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein arbeitet. Grund seien strukturelle Nachteile von Frauen im Berufsleben, in der Familie und bei d