POL-HL: OH-Ahrensbök / Vorfahrt missachtet – PKW wird zwischen zwei weiteren Fahrzeugen eingeklemmt

Lübeck (ots) – Am Freitagvormittag (02.06.2017) ereignete sich in Ahrensbök ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 09.10 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem PKW Ford C-Max die Straße Mösberg in Ahrensbök. Im weiteren Verlauf wollte er den kreuzenden Noerre- Alslev-Ring in Richtung Spechserholz überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er dabei die Vorfahrt eines von rechts heran nahenden weißen Fiat Puntos. Die 22-jährige Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen die Beifahrerseite des Fords. Dabei schob sich die Front des Fiats unter das Chassis des Fords. Bedingt durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Ford in den Einmündungsbereich des Spechserholzes geschleudert und prallte dort gegen einen entgegen kommenden schwarzen Hyundai. Eingekeilt zwischen dem Hyundai und dem Fiat kam der graue Ford halb auf der Seite liegend mit zwei Rädern in der Luft zum Stehen. Der 81Jährige konnte von den alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Die aus Ostholstein kommende Fahrerin des Fiats und der 51-jährige Fahrer des schwarzen Hyundai blieben nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Betriebsstoffe liefen aus. Die genaue Schadenshöhe steht jedoch noch nicht fest. Der Fiat und der Ford wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Während der Rettungsmaßnahmen und Bergungsarbeiten war der Bereich um die Unfallstelle gesperrt. Um 10.30 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder frei gegeben werden.

Quelle: presseportal.de