Lübeck (ots) – Am Samstagvormittag (16.06.) meldeten Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Liegefahrradfahrer im nördlichen Bereich von Neustadt/H. auf der Autobahn 1. Den eingesetzten Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers (PABR) war klar, dass in diesem Bereich kein Standstreifen für eine solch waghalsige Fahrt vorhanden ist. Der Radfahrer schwebte in höchster Gefahr. Schnell konnten die Polizisten den Radfahrer erreichen und ihn absichernd bis zur nächsten Ausfahrt begleiten. Mit Angst im Gesicht und zitternden Knien entschuldigte er sich vielmals. Mit seinem Liegerad fährt der 43-jährige amerikanische Staatsbürger aus Florida von Oslo nach Barcelona. Hierbei kam er vom richtigen „Radweg“ ab und nutzte die für ihn nicht zulässige A 1. Der Mann wurde dabei von der Landkarte seines Smartphones auf die Autobahn geleitet. Es war ihm eine Lehre und versprach den Polizisten nie wieder mit dem Fahrrad auf der Autobahn zu fahren. Mit den Worten „Gute Reise“ und einer mündlichen Verwarnung wurde der Amerikaner verabschiedet.

Quelle: presseportal.de