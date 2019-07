Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagmorgen (26.07.) kam es auf der Autobahn zu einem Verkehrsunfall zwischen eine Pkw aus dem Niederlanden und einen Sattelzug. Der Lkw-Fahrer kam in ein Krankenhaus. Die fünf Insassen aus dem Pkw blieben unverletzt. Gegen 08.00 Uhr fuhr ein Opel Astra auf der Autobahn 1 nach ersten Erkenntnissen auf dem linken Fahrstreifen und kam nach einer Zeugenaussage nach rechts ab und kollidierte mit einem dort fahrenden Sattelzug. In dem Pkw befand sich der 54-jährige Fahrer sowie ein Beifahrer und eine Mitfahrerin sowie zwei Kinder. Diese fünf Personen wurden nicht verletzt. Eine vorsorgliche, ärztliche Begutachtung im Krankenhaus wurde abgelehnt. Der Astra wurde erheblich beschädigt. Der Lkw-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrbahn wurde zeitweise gesperrt. Gegen 09:40 Uhr waren alle Fahrstreifen in Richtung Süden wieder frei.

Quelle: presseportal.de