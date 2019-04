Lübeck (ots) – Am gestrigen Sonntagabend (07.04.) kam es auf der Richtungsfahrbahn Hamburg der Autobahn 1 zu einem Unfall in der Baustelleneinfahrt zwischen Ratekau und Sereetz. Gegen 21:20 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Renault Megane in die Baustellenabsicherung und beschädigte mehrere Absperrbaken. Anschließend versuchte er mit dem Fahrzeug zu flüchten, blieb aber wenige hundert Meter hinter der Unfallstelle mit einem Reifenschaden liegen. Polizeibeamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Scharbeutz trafen den 32-jährigen slowakischen Fahrer beim Reifenwechsel auf dem linken Fahrtstreifen, im ohnehin schon verengten Baustellenbereich an. Im Gespräch mit dem Fahrer nahmen die Beamte Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,76 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der slowakische Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Trunkenheit ermittelt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung genommen. Die beschädigten Baken wurden noch in der Nacht ausgewechselt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Richtungsfahrbahn Hamburg war für eine gute Stunde voll gesperrt.

Quelle: presseportal.de