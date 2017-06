POL-HL: OH-B 501-Cismar / Unfall auf der B 501 – zwei Personen verletzt

Lübeck (ots) – Am Mittwoch (07.06.) kam es auf der B 501 bei Cismar zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Personen wurden verletzt. Die B 501 musste in diesem Bereich für 45 Minuten voll gesperrt werden. Gegen 12.20 Uhr befuhr eine 62-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Fiat die B 501 aus Cismar kommend in Richtung Grube. Voraus fuhr ein 44-jähriger Polofahrer. Als dieser beabsichtigte links in den Wintersberger Weg einzubiegen, musste er verkehrsbedingt anhalten. Nach jetzigem Kenntnisstand übersah die Fahrerin des Fiats dies und fuhr auf den Polo auf. Durch die Wucht des Aufpralles geriet der Polo in den Gegenverkehr. Infolge dessen stieß er mit einem Mercedes zusammen, der aus Richtung Grube angefahren kam. Dieser wurde von einem 59 Jährigen aus Rheinland-Pfalz gesteuert. Bei dem Unfall wurden der Polofahrer und die Fahrerin des Fiats leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 14.000 Euro. Der Fiat und der Polo waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Erst nach 45 Minuten konnte die Strecke in diesem Bereich wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Quelle: presseportal.de